Medika dd: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Medika dd ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Medika dd die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 246,51 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Medika dd ein EPS von 180,14 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 240,8 Millionen EUR gegenüber 208,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at