MEDIKIT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MEDIKIT hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 65,57 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MEDIKIT noch ein Gewinn pro Aktie von 59,00 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 6,03 Milliarden JPY gegenüber 5,66 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at