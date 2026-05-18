MEDIKIT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MEDIKIT hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 53,09 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 58,58 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,21 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,32 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 206,37 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 204,55 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 23,78 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 22,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at