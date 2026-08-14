MEDINET legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MEDINET ließ sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MEDINET die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,05 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,530 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,60 Prozent auf 195,8 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at