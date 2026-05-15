MEDINET stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MEDINET veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

MEDINET hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,78 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,360 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 232,9 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 200,4 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at