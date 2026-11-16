MEDINET veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MEDINET präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

MEDINET hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,98 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,950 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 211,8 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 237,6 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,090 JPY. Im Vorjahr waren -5,150 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 821,73 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 810,29 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at