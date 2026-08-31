MediNice Spolka Akcyjna Bearer präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MediNice Spolka Akcyjna Bearer ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MediNice Spolka Akcyjna Bearer die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

MediNice Spolka Akcyjna Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,28 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,200 PLN je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at