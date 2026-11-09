MediNice Spolka Akcyjna Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MediNice Spolka Akcyjna Bearer hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

MediNice Spolka Akcyjna Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,35 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,110 PLN je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at