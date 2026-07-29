Medios Aktie
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
|Kostensenkungen
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29.07.2026 11:57:00
Medios-Aktie deutlich schwächer: Jahresziel für 2026 gesenkt
Im ersten Halbjahr war das Ebitda von 46,3 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 44 Millionen Euro gesunken. Der Umsatz legte hingegen von 0,99 auf 1,08 Milliarden Euro zu.
Medios sieht die Ursachen für die angepasste Ergebnisprognose im anhaltenden Preisdruck beim Segment Arzneimittelversorgung, die durch das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz eingeschränkte Erstattungsfähigkeit im Bereich Medizinalcannabis sowie ein leicht schwächeres Geschäft im Segment International Business. Der Vorstand forciere im Gegenzug die eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung.
So reagiert die Medios-Aktie
Eine Gewinnwarnung von Medios hat den Aktienkurs des Herstellers von Spezialpharmazeutika am Mittwoch auf Talfahrt geschickt.
Mit einem Abschlag von 11,27 Prozent auf 10,86 Euro fielen sie auf den tiefsten Stand seit April vergangenen Jahres. Sie waren der größte Kursverlierer im SDAX der kleineren Börsentitel.
Die Reform des deutschen Gesundheitswesens und die Preise lasteten auf den Ergebnissen des Unternehmens, schrieb Michael Kuhn von der Deutschen Bank. Der Mittelwert des gesenkten Zielkorridors für den operativen Gewinn (Ebitda) liege um etwa acht Prozent unter der Konsensschätzung.
Die Probleme lägen bei den Preisen, der Produktpalette und den Margen, nicht aber bei der Nachfrage.
/he/tih
BERLIN (dpa-AFX)
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