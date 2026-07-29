Medios-Aktie deutlich schwächer: Jahresziel für 2026 gesenkt

Das Spezialpharma-Unternehmen Medios rechnet nach einem durchwachsenen Halbjahr mit weniger Gewinn im laufenden Jahr.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte bei 88 bis 92 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Bisher war Medios von 94 bis 102 Millionen Euro ausgegangen. Analysten rechnen bisher mit einem Wert knapp unterhalb des oberen Endes der neuen Spanne. Den Umsatz sieht Medios nun bei 2,1 bis 2,16 Milliarden Euro statt bisher 2,0 bis 2,12 Milliarden Euro. Hier erwarteten Experten zuletzt 2,1 Milliarden Euro.

Im ersten Halbjahr war das Ebitda von 46,3 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 44 Millionen Euro gesunken. Der Umsatz legte hingegen von 0,99 auf 1,08 Milliarden Euro zu.

Medios sieht die Ursachen für die angepasste Ergebnisprognose im anhaltenden Preisdruck beim Segment Arzneimittelversorgung, die durch das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz eingeschränkte Erstattungsfähigkeit im Bereich Medizinalcannabis sowie ein leicht schwächeres Geschäft im Segment International Business. Der Vorstand forciere im Gegenzug die eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung .

So reagiert die Medios-Aktie

Eine Gewinnwarnung von Medios hat den Aktienkurs des Herstellers von Spezialpharmazeutika am Mittwoch auf Talfahrt geschickt.

Mit einem Abschlag von 11,27 Prozent auf 10,86 Euro fielen sie auf den tiefsten Stand seit April vergangenen Jahres. Sie waren der größte Kursverlierer im SDAX der kleineren Börsentitel.

Die Reform des deutschen Gesundheitswesens und die Preise lasteten auf den Ergebnissen des Unternehmens, schrieb Michael Kuhn von der Deutschen Bank. Der Mittelwert des gesenkten Zielkorridors für den operativen Gewinn (Ebitda) liege um etwa acht Prozent unter der Konsensschätzung.

Die Probleme lägen bei den Preisen, der Produktpalette und den Margen, nicht aber bei der Nachfrage.

/he/tih

BERLIN (dpa-AFX)