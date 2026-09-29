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WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8

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Zukunftspläne 29.09.2026 11:43:00

Medios-Aktie geht die Puste aus: Spezialpharma-Konzern peilt kräftiges Wachstum bis 2031 an

Medios-Aktie geht die Puste aus: Spezialpharma-Konzern peilt kräftiges Wachstum bis 2031 an

Das Spezialpharma-Unternehmen Medios will bis 2031 deutlich zulegen.

So soll der Umsatz von 2,1 Milliarden Euro im Jahr 2025 auf rund 3,1 Milliarden Euro steigen, wie der Konzern zu seinem Kapitalmarkttag im niederländischen Breda am Dienstag mitteilte. Davon sollen etwa 700 Millionen Euro aus eigener Kraft erzielt werden und etwa 300 Millionen Euro durch Zukäufe im Segment Compounding.

Medios-Aktie kann Gewinne nicht halten

Die Vorstellung von Fünfjahresziele hat am Dienstag der Erholung der Aktien von Medios nur zeitweise reichlich frischen Schwung verliehen. Die jüngste Rally von ihrem Tief seit 2017, das in der Vorwoche knapp unter der 10-Euro-Marke eingestellt worden war, ging zunächst weiter. Im Tageshoch bedeuteten 11,50 Euro einen Kursanstieg um insgesamt 15 Prozent binnen vier Handelstagen. Damit erreichte die Erholung aber zunächst ihren vorläufigen Zenit, bevor er ins Minus drehte. Zuletzt notierten die Papiere prozentual unverändert; für 2026 steht damit aber wieder ein Kursverlust von fast einem Viertel auf dem Zettel

Management strebt verbesserte Marge an

Zugleich soll sich in diesem Zeitraum das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) auf rund 170 Millionen Euro verdoppeln und die entsprechende Marge auf rund 5,5 Prozent verbessern. 2025 hatte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 87 Millionen Euro betragen. Die Marge hatte bei 4,2 Prozent gelegen. Zukünftig will Medios Bereinigungen auf M&A-Aufwendungen und Restrukturierungskosten begrenzen.

Transformation in der Unternehmensstruktur

Derweil ersetzt Medios die bisherige Struktur aus drei Segmenten - Patient-Specific Therapies, Pharmaceutical Supply und International Business - durch die beiden Geschäftsfelder Specialty Pharma Supply und Compounding. Compounding stellt den Angaben zufolge individualisierte Arzneimittel sowie Alternativen bereit, wenn handelsübliche Produkte von Lieferengpässen betroffen sind oder nicht mehr angeboten werden.

Die Transformation hin zu Medios Next Level sei bereits im Gange, hieß es weiter. So habe das Unternehmen bereits seine Aktivitäten im Bereich Advanced Therapies eingestellt und mit der Optimierung seines Produktionsnetzwerks begonnen.

Erst jüngst haben die Berliner die kartellrechtliche Freigabe für die Übernahme der Mehrheit an Caesar & Loretz (Caelo) erhalten. Nach Abschluss der Transaktion sieht sich Medios als Marktführer in Deutschland bei Wirkstoffen und Hilfsstoffen für Compounding.

/mne/mis

BERLIN (dpa-AFX)

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