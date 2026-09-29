Medios Aktie
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
|Zukunftspläne
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29.09.2026 08:52:00
Medios-Aktie im Aufwind: Spezialpharma-Konzern peilt kräftiges Wachstum bis 2031 an
Zugleich soll sich in diesem Zeitraum das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) auf rund 170 Millionen Euro verdoppeln und die entsprechende Marge auf rund 5,5 Prozent verbessern. 2025 hatte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 87 Millionen Euro betragen. Die Marge hatte bei 4,2 Prozent gelegen. Zukünftig will Medios Bereinigungen auf M&A-Aufwendungen und Restrukturierungskosten begrenzen.
Derweil ersetzt Medios die bisherige Struktur aus drei Segmenten - Patient-Specific Therapies, Pharmaceutical Supply und International Business - durch die beiden Geschäftsfelder Specialty Pharma Supply und Compounding. Compounding stellt den Angaben zufolge individualisierte Arzneimittel sowie Alternativen bereit, wenn handelsübliche Produkte von Lieferengpässen betroffen sind oder nicht mehr angeboten werden.
Die Transformation hin zu Medios Next Level sei bereits im Gange, hieß es weiter. So habe das Unternehmen bereits seine Aktivitäten im Bereich Advanced Therapies eingestellt und mit der Optimierung seines Produktionsnetzwerks begonnen.
Erst jüngst haben die Berliner die kartellrechtliche Freigabe für die Übernahme der Mehrheit an Caesar & Loretz (Caelo) erhalten. Nach Abschluss der Transaktion sieht sich Medios als Marktführer in Deutschland bei Wirkstoffen und Hilfsstoffen für Compounding.
/mne/mis
BERLIN (dpa-AFX)
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