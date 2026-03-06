Medios Aktie

Medios für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vertrag läuft aus 06.03.2026 16:09:08

Medios-Aktie in Rot: CFO verlässt das Unternehmen

Medios-Aktie in Rot: CFO verlässt das Unternehmen

Das Spezialpharmaunternehmen Medios muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen.

Der im April auslaufende Vertrag von Falk Neukirch werde auf dessen Wunsch nicht verlängert, teilte das Unternehmen am Freitag in Berlin mit. Der Manager ist seit Oktober 2021 Finanzchef von Medios. Er werde dem Unternehmen noch in beratender Funktion zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, hieß es. Einen Nachfolger präsentierte Medios noch nicht. Damit geht der Umbau des Managements weiter: Erst Anfang Februar hat Thomas Meier den Chefposten des Spezialpharmaunternehmens übernommen.

Im XETRA-Handel notiert die Medios-Aktie zeitweise 1,25 Prozent tiefer bei 15,82 Euro.

/nas/mis

BERLIN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Medios-Aktie neu im SDAX - Ceconomy fliegt raus - Aktien uneinig
Medios-Aktie steigt: Kräftiges Wachstum im Pharma-Bereich - Prognose bleibt bestehen
Medios-Aktie gefragt: Nachfolger für Unternehmenschef Gärtner gefunden

Bildquelle: Medios AG

Nachrichten zu Medios AG

mehr Nachrichten