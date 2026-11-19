Dabei sollen bis zu 1,5 Millionen eigene Papiere mit einem Volumen von bis zu 19 Millionen Euro über die Börse erworben werden, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Berlin mitteilte. Das entspreche rund 5,88 Prozent des Grundkapitals. Das Programm beginnt an diesem Donnerstag und soll längstens bis zum 19. November 2027 laufen.

Laut Medios können die zurückgekauften Aktien dank der bestehenden Ermächtigung durch die Hauptversammlung flexibel verwendet werden. Denkbar sei etwa ihr Einsatz bei Unternehmenskäufen, aber auch für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme oder aktienbasierte Vergütungsmodelle, hieß es. Im September hatte das Unternehmen im Rahmen seiner neuen Strategieplanung angekündigt, Aktienrückkäufe als bevorzugtes Instrument zur Kapitalrückführung an seine Aktionäre einzusetzen.

Im vergangenen Jahr 2025 hatte das Unternehmen fast eine Million eigene Aktien, entsprechend 3,9 Prozent des Grundkapitals, zurückgekauft. Diese sollen nun eingezogen werden, wie der Konzern ebenfalls am Vorabend ankündigte.

Der Medios-Kurs rutscht schon seit Längerem gen Süden. Nach starken Zeiten in der Corona-Pandemie ging es wieder abwärts. In den vergangenen fünf Jahren hat das Papier mehr als 70 Prozent an Wert eingebüßt, allein seit Jahresbeginn ging es um gut ein Viertel abwärts.

Angetrieben wurde der Kursverfall durch die Probleme des Konzerns, denn die Berliner haben mit erschwerten regulatorischen Rahmenbedingungen, Preisrückgängen und gleichzeitig steigenden Kosten zu kämpfen. Vorstandschef Thomas Meier hatte seine Gewinnprognose für das Jahr bereits im Sommer gesenkt. Nach schwachen Neunmonatszahlen sieht er das operative Ergebnis mittlerweile nur noch am unteren Ende der Spanne von 88 bis 92 Millionen Euro. Medios steuert deshalb mit einem Umbauprogramm gegen. Die damit einhergehenden Umsatz- und Margenziele für das Jahr 2031 bestätigte das Unternehmen in seiner vorabendlichen Mitteilung.

So reagiert die Medios-Aktie

Die Ankündigung von Aktienrückkäufen hat den Aktien von Medios am Donnerstag eine sprunghafte Erholung beschert. Im XETRA-Handel legt der Kurs des Pharmaunternehmens zeitweise um 5,80 Prozent auf 10,94 Euro zu. Er kehrte dabei nach einigen Tagen zurück über die 11-Euro-Marke. Damit wurde ein Puffer geschaffen zur 10-Euro-Marke, die seit Mitte September mehrfach in Gefahr geraten war. Darunter hätte den Aktien ein Tief seit 2017 gedroht.

Das Spezialpharma-Unternehmen will bis zu 1,5 Millionen eigene Aktien über die Börse kaufen, was einem Volumen von insgesamt bis zu 19 Millionen Euro entspricht. Das Programm beginne an diesem Donnerstag und laufe längstens ein Jahr, hieß es in der Mitteilung.

Michael Kuhn von der Deutschen Bank schrieb in einem Kommentar, dies sei angesichts der aktuellen Aktienbewertung ein vernünftiger Schritt. Medios wolle zudem die im abgelaufenen, alten Programm erworbenen Aktien einziehen, was die Anzahl der ausstehenden Aktien dauerhaft verringern werde. Damit entfällt dann jeweils mehr Gewinn auf die verbliebenen Anteilsscheine.

BERLIN (dpa-AFX)