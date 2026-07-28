Medios Aktie
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
|Kostensenkungen
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28.07.2026 21:01:09
Medios-Aktie schwächer: Jahresziel für 2026 gesenkt
Im ersten Halbjahr war das Ebitda von 46,3 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 44 Millionen Euro gesunken. Der Umsatz legte hingegen von 0,99 auf 1,08 Milliarden Euro zu.
Medios sieht die Ursachen für die angepasste Ergebnisprognose im anhaltenden Preisdruck beim Segment Arzneimittelversorgung, die durch das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz eingeschränkte Erstattungsfähigkeit im Bereich Medizinalcannabis sowie ein leicht schwächeres Geschäft im Segment International Business. Der Vorstand forciere im Gegenzug die eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung.
Bei Anlegern kamen die Neuigkeiten nicht gut an. Die Medios-Aktie verlor im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion zwei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs.
/he/tih
BERLIN (dpa-AFX)
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