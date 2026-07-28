Medios-Aktie schwächer: Jahresziel für 2026 gesenkt

Das Spezialpharma-Unternehmen Medios rechnet nach einem durchwachsenen Halbjahr mit weniger Gewinn im laufenden Jahr.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte bei 88 bis 92 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Bisher war Medios von 94 bis 102 Millionen Euro ausgegangen. Analysten rechnen bisher mit einem Wert knapp unterhalb des oberen Endes der neuen Spanne. Den Umsatz sieht Medios nun bei 2,1 bis 2,16 Milliarden Euro statt bisher 2,0 bis 2,12 Milliarden Euro. Hier erwarteten Experten zuletzt 2,1 Milliarden Euro.

Im ersten Halbjahr war das Ebitda von 46,3 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 44 Millionen Euro gesunken. Der Umsatz legte hingegen von 0,99 auf 1,08 Milliarden Euro zu.

Medios sieht die Ursachen für die angepasste Ergebnisprognose im anhaltenden Preisdruck beim Segment Arzneimittelversorgung, die durch das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz eingeschränkte Erstattungsfähigkeit im Bereich Medizinalcannabis sowie ein leicht schwächeres Geschäft im Segment International Business. Der Vorstand forciere im Gegenzug die eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung .

Bei Anlegern kamen die Neuigkeiten nicht gut an. Die Medios-Aktie verlor im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion zwei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs.

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BERLIN (dpa-AFX)