Medios Aktie
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
|Gute Geschäfte
|
11.11.2025 09:35:39
Medios-Aktie steigt: Kräftiges Wachstum im Pharma-Bereich - Prognose bleibt bestehen
Nach Steuern schwoll der Gewinn in jetzigen Berichtszeitraum hingegen deutlich auf 7,2 Millionen Euro an, nach zuvor rund 4 Millionen. Dabei profitierte Medios unter anderem von geringeren Sondereffekten. Das Management um den scheidenden Konzernchef Matthias Gärtner bestätigte seine Jahresziele. Wie bereits bekannt, verlässt der Manager zum Jahresende Medios, sein Nachfolger Thomas Meier übernimmt zum 1. Februar den Chefposten.
Medios-Aktie klar erholt - Geschäftszahlen besser als gedacht
Aktien von Medios haben am Dienstagmorgen nach Neunmonatszahlen zur Erholung angesetzt.
Die Papiere des Spezialpharmaunternehmens kletterten via XETRA zuletzt um 10,21 Prozent auf 13,38 Euro.
Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Markterwartungen übertroffen, lobte ein Börsianer. Nach zuletzt eher unterdurchschnittlichem Kursverlauf sieht er Aufholpotenzial.
Medios-Aktien hatten zuletzt von ihrem Jahreshoch Anfang September um ein Viertel korrigiert. 2025 liegen sie inzwischen sogar 8 Prozent im Minus.
BERLIN (dpa-AFX)
