Medios-Aktie steigt: Standort in Aschenburg wird geschlossen

Die Produktion sei bereits verlagert worden, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montag mit. Auch sei die Versorgung von Apotheken und Kliniken gewährleistet. Auf Aschaffenburg entfielen laut Unternehmen zuletzt rund 10 Prozent der in Deutschland hergestellten Produkte. Von der Standortschließung seien 32 Mitarbeitende betroffen, mit denen Medios "einen fairen Ausgleich" anstrebe.

Dabei steht laut Unternehmensangaben das Geschäft mit individuellen Zubereitungen für Patienten aufgrund von regulatorischen Preisanpassungen unter Margendruck. Das Unternehmen trete dem jetzt mit Maßnahmen zu Effizienzsteigerungen entgegen, hieß es. So sei der Standort Aschaffenburg bei einer rückläufigen Auslastung zuletzt nicht rentabel genug gewesen, um diesen wirtschaftlich weiter betreiben zu können.

"Mit Mannheim und Stuttgart stehen zwei leistungsfähige Medios-Standorte in Süddeutschland zur Verfügung, sodass die Versorgungssicherheit aufrechterhalten wird", ergänzte Unternehmenschef Thomas Meier. Medios betreibt in Deutschland eigenen Angaben zufolge ein Netzwerk aus bislang sechs Herstellbetrieben für patientenindividuelle Therapien.

Höhere Kosten, gesunkene Preise und ein Sondereffekt hatten den Jahresstart des Berliner Konzerns überschattet. Trotz insgesamt wachsendem Geschäft mussten die Berliner Ergebniseinbußen hinnehmen. Vorstandschef Thomas Meier will mit gezielten Spar- und Umbaumaßnahmen gegensteuern, um die Jahresziele zu erreichen.

Im XETRA-Handel notiert die Medios-Aktie zeitweise 1,49 Prozent höher bei 12,26 Euro.

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BERLIN (dpa-AFX)