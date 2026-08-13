Medios informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Medios präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,250 EUR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,93 Prozent auf 547,3 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 507,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at