Medios präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Medios präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,290 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 558,1 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Medios 538,3 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at