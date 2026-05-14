Medios stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Medios hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,250 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 527,6 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 484,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at