|
14.05.2026 06:31:29
Medios stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Medios hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,250 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 527,6 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 484,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.