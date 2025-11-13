Medios: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Medios hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Medios hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 538,3 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 493,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at