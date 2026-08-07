MEDIPAL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MEDIPAL lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MEDIPAL 0,320 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MEDIPAL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 6,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at