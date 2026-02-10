MEDIPAL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MEDIPAL hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 74,68 JPY. Im Vorjahresviertel waren 69,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 982,50 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 014,11 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at