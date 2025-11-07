MEDIPAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MEDIPAL hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte MEDIPAL ebenfalls ein EPS von 0,410 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,29 Prozent auf 6,46 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at