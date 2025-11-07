MEDIPAL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MEDIPAL hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 60,63 JPY. Im Vorjahresviertel waren 60,98 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 915,36 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 952,40 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at