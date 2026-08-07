MEDIPAL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MEDIPAL hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 66,67 JPY gegenüber 46,17 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

MEDIPAL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 989,50 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 945,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at