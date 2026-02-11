|
11.02.2026 06:31:28
MEDIPAL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
MEDIPAL ließ sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MEDIPAL die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,09 Prozent auf 6,58 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!