MEDIPAL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MEDIPAL ließ sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MEDIPAL die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,09 Prozent auf 6,58 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at