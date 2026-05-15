MediPharm Labs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MediPharm Labs hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Mit einem Umsatz von 9,0 Millionen CAD, gegenüber 10,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,11 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at