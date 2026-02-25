|
25.02.2026 06:31:29
MEDIPOST hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
MEDIPOST hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
MEDIPOST hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 724,80 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1183,000 KRW je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 17,91 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 0,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,84 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2193,400 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MEDIPOST ein EPS von -1834,000 KRW in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 73,66 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 70,66 Milliarden KRW im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.