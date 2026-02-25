MEDIPOST hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MEDIPOST hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

MEDIPOST hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 724,80 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1183,000 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 17,91 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 0,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,84 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2193,400 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MEDIPOST ein EPS von -1834,000 KRW in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 73,66 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 70,66 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at