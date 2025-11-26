|
26.11.2025 06:31:28
Medipower (Overseas) PCL zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Medipower (Overseas) PCL veröffentlichte am 23.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,14 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Medipower (Overseas) PCL 0,160 ILS je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,03 Prozent auf 35,8 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 35,8 Millionen ILS gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!