Medipower (Overseas) PCL zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Medipower (Overseas) PCL veröffentlichte am 23.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,14 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Medipower (Overseas) PCL 0,160 ILS je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,03 Prozent auf 35,8 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 35,8 Millionen ILS gelegen.

Redaktion finanzen.at