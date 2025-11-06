MediRatt AB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MediRatt AB hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MediRatt AB -0,020 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 45,81 Prozent zurück. Hier wurden 1,1 Millionen SEK gegenüber 2,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at