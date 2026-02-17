17.02.2026 06:31:28

MediRatt AB: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MediRatt AB veröffentlichte am 16.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,4 Millionen SEK – ein Plus von 3,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MediRatt AB 2,4 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,050 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MediRatt AB -0,080 SEK je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,99 Millionen SEK – eine Minderung um 24,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,95 Millionen SEK eingefahren.

