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05.11.2026 06:31:28
MediRatt AB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
MediRatt AB äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
MediRatt AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 SEK je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 1,8 Millionen SEK gegenüber 1,1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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