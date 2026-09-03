MediRatt AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MediRatt AB lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

MediRatt AB vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat MediRatt AB im vergangenen Quartal 2,6 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 131,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MediRatt AB 1,1 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at