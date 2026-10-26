Medistim ASA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Medistim ASA hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 2,61 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,90 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 210,0 Millionen NOK – ein Plus von 25,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Medistim ASA 166,9 Millionen NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at