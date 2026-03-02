02.03.2026 06:31:29

Medistim ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Medistim ASA hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,08 NOK, nach 1,16 NOK im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 182,3 Millionen NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Medistim ASA 151,1 Millionen NOK umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 8,71 NOK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,67 NOK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Medistim ASA im vergangenen Geschäftsjahr 699,77 Millionen NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Medistim ASA 556,16 Millionen NOK umsetzen können.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 8,18 NOK geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 694,00 Millionen NOK gerechnet.

