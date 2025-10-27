Medistim ASA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Medistim ASA stellte am 24.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,90 NOK gegenüber 1,28 NOK im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Medistim ASA mit einem Umsatz von insgesamt 166,9 Millionen NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,8 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 25,69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at