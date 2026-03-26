Mediterranean Gulf Cooperative Insurance Reinsurance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mediterranean Gulf Cooperative Insurance Reinsurance hat am 24.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 SAR. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,27 Milliarden SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 961,5 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,300 SAR gegenüber 0,970 SAR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,65 Milliarden SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4,36 Milliarden SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at