Mediterranean Gulf Cooperative Insurance Reinsurance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mediterranean Gulf Cooperative Insurance Reinsurance stellte am 10.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Mediterranean Gulf Cooperative Insurance Reinsurance 0,190 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Mediterranean Gulf Cooperative Insurance Reinsurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,27 Milliarden SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,01 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at