Mediterranean Gulf Cooperative Insurance Reinsurance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mediterranean Gulf Cooperative Insurance Reinsurance hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,370 SAR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 118,1 Millionen SAR – eine Minderung von 87,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 927,4 Millionen SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.at