Mediterranean Gulf Cooperative Insurance Reinsurance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mediterranean Gulf Cooperative Insurance Reinsurance hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,17 SAR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,170 SAR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Mediterranean Gulf Cooperative Insurance Reinsurance mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 43,90 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at