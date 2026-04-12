LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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12.04.2026 07:11:20
Mediterranean sharks are vanishing in a legal void
Along Libya's coast, sharks — including breeding females — are being sold unchecked. With little enforcement and growing financial pressure on fishermen, vulnerable species are spiraling toward extinction.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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