LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004

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14.04.2026 09:31:21

Mediterranean sharks are vanishing in a legal void

Along Libya's coast, sharks — including breeding females — are being sold unchecked. With little enforcement and growing financial pressure on fishermen, vulnerable species are spiraling toward extinction.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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