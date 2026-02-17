Mediterranean Tourism Investment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mediterranean Tourism Investment hat am 15.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat Mediterranean Tourism Investment 5,0 Millionen JOD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,6 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,030 JOD gegenüber 0,020 JOD im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 20,03 Millionen JOD – ein Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Mediterranean Tourism Investment 18,23 Millionen JOD erwirtschaftet hatte.

