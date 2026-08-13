MEDIUS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MEDIUS hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 15,21 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,190 JPY je Aktie erzielt worden.

MEDIUS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,66 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 42,45 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MEDIUS 61,91 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat MEDIUS 302,34 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 288,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at