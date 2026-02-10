MEDIUS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MEDIUS hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 12,53 JPY. Im letzten Jahr hatte MEDIUS einen Gewinn von 14,99 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,75 Prozent auf 77,04 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 73,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at