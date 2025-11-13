MEDIUS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MEDIUS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

MEDIUS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,88 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,33 JPY je Aktie gewesen.

MEDIUS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 72,17 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at