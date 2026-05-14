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14.05.2026 06:31:29
MEDIUS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MEDIUS hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 40,25 JPY gegenüber 43,40 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 78,47 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MEDIUS 76,81 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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