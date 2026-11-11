MEDIUS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MEDIUS hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,14 JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,88 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat MEDIUS mit einem Umsatz von insgesamt 76,27 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at