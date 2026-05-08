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08.05.2026 06:31:29
Medivir Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Medivir Registered lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Medivir Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 1,0 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Medivir Registered 0,6 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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