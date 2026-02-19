Medivir Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Medivir Registered präsentierte in der am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Medivir Registered ein EPS von -0,230 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5,5 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,660 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Medivir Registered -1,080 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 8,50 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 144,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,48 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at